Юрист Кваша: банкам грозят штрафы и судебные иски за изменение условий кредита

Фото: depositphotos/nelyninell

За ухудшение условий кредита без согласия заемщика банкам могут грозить штрафы, судебные иски и отзыв лицензии. Об этом Москве 24 рассказал юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Клиенты российских банков ранее рассказали, что финансовые организации внезапно меняют условия по действующим ссудам без уведомления и согласия заемщиков. Отмечалось, что они пересчитывают график платежей, увеличивая срок кредита и общую сумму переплаты. В некоторых случаях корректируется и процентная ставка.

Кваша отметил, что банки не имеют права изменять условия без согласия заемщика, это строго контролируется Центробанком. Но иногда в договоре прописываются отдельные пункты. Если заемщик не соблюдает их, то финансовая организация действительно может увеличить срок или ставку. Это происходит в случае, если клиент нарушает сроки оплаты, не продлевает страховку или отказывается от нее.

Он посоветовал для начала обращаться в банк за разъяснениями. Если аргументов нет или они некорректны, то стоит пожаловаться в ЦБ. В суд можно идти в случае, если и это не помогло.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Если было допущено нарушение со стороны клиента и это предусмотрено условиями договора, он не может ничего оспорить. Зачастую такое происходит из-за того, что заемщики не обратили внимание или пропустили мимо ушей какой-либо пункт.

Специалист добавил, что такие ситуации возможно урегулировать на этапе переговоров с банком. Но если изменения правомерны, а заемщик не исполняет обязательства и у него нет средств на счетах, тогда финансовая организация вправе обратиться в суд. После этого долг передают приставам либо работает служба взыскания самой организации.

"Для предупреждения таких ситуаций могу посоветовать только очень внимательно читать договор перед подписанием. К сожалению, люди этим нередко пренебрегают", – заключил Кваша.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян рекордно упала впервые за 10 лет. К марту 2025 года общий объем займов снизился на 390 миллиардов рублей. По словам экспертов, столь значительное снижение последний раз было только в 2015 году (645 миллиардов рублей).

