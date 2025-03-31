"Известия": закредитованность россиян рекордно упала за 10 лет

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Закредитованность россиян рекордно упала впервые за 10 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ.

К марту 2025 года общий объем займов россиян упал на 390 миллиардов рублей – снижение происходит уже третий месяц подряд на фоне рекордной ставки Центробанка РФ. По словам экспертов, столь значительное снижение последний раз было только в 2015 году (645 миллиардов рублей).

Еще в середине 2023 года рост закредитованности доходил почти до триллиона в месяц. При этом последний раз общий объем займов в РФ снижался лишь в апреле и мае 2022 года, но и тогда объем ссуд упал лишь на 271 миллиард рублей.

Кроме того, падение закредитованности на протяжении сразу трех месяцев последний раз наблюдалось лишь в начале 2016 года, вспомнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Но и тогда снижение составляло лишь 68 миллиардов рублей.

В свою очередь, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что происходящее связано с мерами Центробанка, включая ограничения в выдаче кредитов лицам с большими долгами. При этом клиенты начали стараться возвращать долги по более высоким ставкам как можно быстрее.

Сам факт снижения уровня закредитованности россиян является положительной тенденцией, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, из-за этого уменьшаются риски банкротств домохозяйств. Но минус заключается в том, что это происходит не на фоне роста реальных доходов населения, а из-за недоступности ссуд.

Льготные кредитные продукты доступны лишь небольшой части россиян, а остальные не могут себе позволить взять ипотеку, подчеркнул директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Но, с другой стороны, падение потребительского и ипотечного кредитования сдерживает внутренний спрос и экономический рост в стране, добавил основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

При этом риски высокой закредитованности сохраняются, так как у многих россиян еще остались ссуды, взятые в период с низкой ключевой ставки. Из-за этого финансовые организации охотнее реструктуризируют долги, что может вызвать рост числа просроченных платежей, сетуют специалисты.

Между тем средний долг на одного россиянина по итогам прошлого года составлял 459 тысяч рублей, но его соотношение к годовой зарплате составило всего около 50%, отметил Чернов.

По мере стабилизации инфляции Центробанк может начать постепенно уменьшать ключевую ставку, это может произойти уже в третьем квартале текущего года, считает Грицкевич. По его оценке, к концу года ставка составит 18%, но заметно смягчить ДКП регулятор сможет только в 2026 году.

Ранее аналитики выяснили, что 72% жителей РФ совершают покупки в рассрочку. Чаще всего таким способом приобретают бытовую технику и электронику, одежду, обувь и косметику, а также ремонт авто. Главными минусами рассрочки являются влияние на кредитный рейтинг и комиссия за покупку не у партнеров банка, отмечали эксперты.

