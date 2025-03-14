Эксперт Бархота назвал главные минусы рассрочки

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Влияние на кредитный рейтинг и комиссия за покупку не у партнеров банка – главные минусы рассрочки, рассказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее аналитики выяснили, что 72% жителей РФ совершают покупки в рассрочку. Чаще всего таким способом приобретают бытовую технику и электронику (41%). На втором месте по популярности – одежда, обувь и косметика (27%). Затем – ремонт автомобиля (12%), медицинские услуги (9%), путешествия (6%) и образование (5%), сообщает "Газета.ru".

По словам Андрея Бархоты, в отличие от кредита при рассрочке оплата производится равномерными частями в течение определенного периода с 0% ставкой. Однако, несмотря на это, рассрочка все равно входит в кредитную историю.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если при рассрочке возникает какое-то количество просроченных платежей, это отражается в рейтинге человека.

Также эксперт напомнил, что существуют карты рассрочки: у них есть принцип свои-чужие, что также является минусом.

"При покупке в магазинах-партнерах комиссия нулевая, а вот в не партнерских – довольно серьезная", – предупредил экономист.



Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение в РФ обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей он составит минимум 4 часа, а для займов более 200 тысяч – минимум 48 часов. Пауза между оформлением и получением кредита поможет в борьбе со злоумышленниками.