Доцент Белянчикова рассказала об опасности виртуальных карт маркетплейсов

Фото: 123RF/pitinan

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает, что не следует хранить большие суммы на виртуальных картах маркетплейсов, так как можно потерять все свои накопления. Об опасности использования "карманных" банков онлайн-площадок специалист рассказала агентству "Прайм".

Эксперт уверена, что раз такие карты используются для покупок в интернете, то хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий.

"Например, от имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам", – сказала Белянчикова.

Финансист предупредила, что и рассрочка, которую предлагают маркетплейсы, не является безобидной. В этом случае торговая площадка получает доступ к кредитной истории клиента, а проценты будут гораздо выше.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему грамотное планирование семейного бюджета поможет избежать ненужных трат от импульсивных покупок. По его мнению, учет доходов и расходов и долгосрочное планирование позволяет экономить до 20% заработанных средств.