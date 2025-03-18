Шадаев: в России обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты через банки

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В России обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты через банки. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Госдуме.

Министр отметил, что в настоящее время для снятия самозапрета существует два метода, по одному из которых гражданин может обратиться в МФЦ.

"Мы сейчас обсуждаем в рамках подготовки ко II чтению возможность добавить банки", – цитирует Шадаева ТАСС.

Самозапрет на выдачу кредитов появился в России 1 марта. Мера призвана помешать мошенникам брать заемные средства на чужое имя с использованием украденных или полученных обманным путем персональных данных. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, банк, получив информацию о самозапрете, может отказать в выдаче нового кредита или займа. Установить и снять ограничение можно через заявление на портале "Госуслуги".

Однако, отмечал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, мошенники в ближайшее время могут придумать схему для обхода самозапрета россиян. Кроме того, злоумышленники уже начали в звонках представляться сотрудниками "Госуслуг", чтобы сообщить гражданам о якобы неверно установленном самозапрете. В результате россияне теряют персональные данные и средства.