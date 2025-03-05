Эксперт Цыганков: закрытие банками "кредиток" после установления самозапрета – бред

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Данные о том, что банки начали закрывать в России действующие кредитные карты после установления самозапрета на выдачу займов, – бред. Об этом заявил экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что банки начали якобы закрывать уже выданные кредитные карты после установления самозапрета. При этом сами кредитные организации уверяют, что такого не может быть.

"Если вы должны банку по кредитке, то никогда банк не закроет кредитку, пока вы по ней не расплатитесь. В жизни этого не будет!" – высказался эксперт.

Цыганков выдвинул два варианта, из-за чего могли появиться проблемы с картами. Первый – это мошенники. Специалист считает, что очень напоминает действия аферистов то, что банк присылает ссылку на "Госуслуги", предлагает по ней перейти и снять самозапрет якобы для разблокировки кредитной карты.

Второй вариант – кредитные организации могли закрыть кредитные карты, которые не использовались и не активировались, считает экономический обозреватель. Согласно закону о самозапрете на кредиты, человек не может получить новый займ, кроме ипотеки, автокредита и образования, при этом на действующие кредитные карты это не распространяется, пояснил Цыганков.

Самозапрет на выдачу кредита появился в России с 1 марта 2025 года. Согласно статистике, за первые три дня действия его оформили около 2,7 миллиона россиян.

Ранее эксперт Андрей Бархота рассказал, что такие меры помогут защититься от мошенников. Самозапрет может заинтересовать граждан со стабильным доходом и накоплениями, которые не планируют в ближайшее время брать займ. Однако именно эта категория является наиболее привлекательной для аферистов, которые вскоре могут придумать схему обхода ограничения.