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10 февраля, 07:30

Экономика

Российские банки ужесточают условия по кредитным картам

Российские банки ужесточают условия по кредитным картам

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Российские банки начали пересматривать условия пользования кредитными картами. Они сокращают грейс-периоды, снижают лимиты и вводят дополнительные комиссии.

Популярность кредиток в прошлом году резко выросла – только за первое полугодие число пользователей увеличилось на два миллиона. В условиях высокой ключевой ставки это стало альтернативой традиционным потребкредитам, полная стоимость которых уже достигла 34% годовых.

Эксперты отмечают, что теперь банки стараются сделать кредитки менее привлекательными. Некоторые уже сократили срок беспроцентного периода, урезали кэшбэк, а также начали ограничивать количество карт в одни руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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