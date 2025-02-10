Российские банки ужесточают условия по кредитным картам

Российские банки начали пересматривать условия пользования кредитными картами. Они сокращают грейс-периоды, снижают лимиты и вводят дополнительные комиссии.

Популярность кредиток в прошлом году резко выросла – только за первое полугодие число пользователей увеличилось на два миллиона. В условиях высокой ключевой ставки это стало альтернативой традиционным потребкредитам, полная стоимость которых уже достигла 34% годовых.

Эксперты отмечают, что теперь банки стараются сделать кредитки менее привлекательными. Некоторые уже сократили срок беспроцентного периода, урезали кэшбэк, а также начали ограничивать количество карт в одни руки.

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