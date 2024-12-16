Собянин: площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли

Больше 300 московских компаний производят лекарства, медицинскую технику и изделия. О продвижении в Москве фармацевтики рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний стала площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде. Там на профильных предприятиях трудятся более 1,5 тысячи человек. В строительстве находится свыше 90 тысяч квадратных метров новых промышленных корпусов.

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