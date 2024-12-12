Более полумиллиона человек прокатились по канатной дороге на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше полумиллиона жителей и гостей Москвы прокатились по канатной дороге "Воздушный трамвай" с момента ее открытия, которое состоялось в августе 2024 года на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как она утверждает, канатная дорога стала самым популярным аттракционом среди граждан. Любой желающий может посмотреть с высоты 32 метров на главный и южный входы ВДНХ, павильоны "Центральный" и "Рабочий и колхозница", а также на фонтан "Дружба народов".

"При этом открывающийся вид меняется каждый сезон. Если летом главным акцентом были фонтаны, то зимой стал каток", – отметила Сергунина.

По словам заммэра Москвы, на данный момент канатная дорога на ВДНХ является самой длинной – ее протяженность составляет 769 метров. Она напомнила, что путь от станции "Южная" у главного входа до "Северной" (неподалеку от фонтана "Каменный цветок") занимает 6 минут, а пешком – в два раза дольше.

Также Сергунина рассказала, что кабинки канатной дороги были сделаны в ретрофутуристическом стиле, поэтому они похожи на космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева. Заммэра столицы отметила, что их дизайн перекликается с общим стилем парка аттракционов "Орион".

Москвичи и туристы смогут прокатиться по канатной дороге в понедельник с 12:00 до 21:00, в период со вторника по воскресенье – с 10:00 до 21:00, а в праздничные дни – с 10:00 до 21:00. Билеты можно купить на сайте ВДНХ или в кассах парка "Орион".

