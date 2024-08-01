Канатная дорога открылась в парке развлечений "Орион" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Канатная дорога заработала в парке развлечений "Орион" на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"ВДНХ будет и дальше радовать всех любителей прогулок своими цветущими аллеями и парками", – написал он.

Также мэр столицы по поручению Владимира Путина вручил коллективу ВДНХ орден Почета за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность. Собянин подчеркнул, что специалисты проделали большую работу, однако впереди ВДНХ ждут новые изменения.

Территория выставки станет одним из крупнейших центров деятельности в РФ. Там уже начали возводить комплекс "ВДНХ ЭКСПО", в котором будет проходить более 200 мероприятий в год. Работы планируется завершить в 2026 году.

Кроме того, в ноябре может начаться реконструкция "Дома полимеров". По словам мэра Москвы, пространство планируется увеличить до 2 тысяч квадратных метров, что позволит установить новые интерактивные экспонаты.

Ранее Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ. К празднику для посетителей подготовили специальную программу. 3 августа на площади перед аркой главного входа можно будет увидеть интерактивные представления "оживших" монументов выставочного комплекса, а в парке "Останкино" откроется ретроплощадка.

