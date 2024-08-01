Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ и по поручению Владимира Путина вручил коллективу выставочного комплекса орден Почета.

Мэр поблагодарил сотрудников за атмосферу и гостеприимство, которые те оказывают миллионам людей, за совместную работу по возрождению ВДНХ, общественных пространств и музеев, за создание культурных и исторических комплексов. Сейчас начался еще один этап развития – создание большого конгрессно-выставочного центра, одного из самых крупных в стране, который даст еще один толчок в развитии ВДНХ, указал Собянин.

Как указала пресс-служба мэра и правительства столицы, к празднику для посетителей ВДНХ подготовили праздничную программу. Так, 3 августа на площади перед аркой главного входа можно увидеть интерактивные представления "оживших" монументов выставочного комплекса. В парке "Останкино" откроется ретроплощадка, где гости могут посмотреть музыкальные и театрализованные выступления, поучаствовать в шахматных турнирах и мастер-классах. Для юных посетителей организуют анимационные игры.

На 3-м Каменском пруду будут соревнования по парусному спорту в классах радиоуправляемых яхт. В вечернее время на площади Промышленности состоится концерт с программой "Истории на ВДНХ".

Ранее Собянин объявил о начале строительства нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Его площадь будет порядка 240 тысяч квадратных метров. Это позволит проводить там свыше 200 крупных мероприятий в год. Внутри комплекса сделают пять выставочных залов, два конгресс-зала и концертный зал. Завершение работ запланировано на 2026 год.

