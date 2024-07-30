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30 июля, 16:45

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"Сити": какие фестивали можно посетить в столице

"Сити": какие фестивали можно посетить в столице

Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет на 30 основных столичных площадках

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

"Сити": фестивали, которые можно посетить в Москве на этой неделе

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Более 25 тыс товаров представлено на сайте проекта "Сделано в Москве"

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

На этой неделе в Москве идут сразу несколько фестивалей. Так на "Театральном бульваре" можно будет послушать хиты классической и советской оперетты, посетить выставку театральных костюмов, посмотреть спектакли и цирковые выступления. А на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа заработают 30 основных площадок, где будут рассказывать о цифровых технологиях.

Кроме того, на ВДНХ, до конца недели можно посетить фестиваль "Вдохновение" с конкурсами, спектаклями и мастер-классами. Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжеты: Лето в Москве , Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
городфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева
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