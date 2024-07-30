"Сити": какие фестивали можно посетить в столице

На этой неделе в Москве идут сразу несколько фестивалей. Так на "Театральном бульваре" можно будет послушать хиты классической и советской оперетты, посетить выставку театральных костюмов, посмотреть спектакли и цирковые выступления. А на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа заработают 30 основных площадок, где будут рассказывать о цифровых технологиях.

Кроме того, на ВДНХ, до конца недели можно посетить фестиваль "Вдохновение" с конкурсами, спектаклями и мастер-классами. Подробнее – в программе "Сити".

