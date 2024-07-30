Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы

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Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье с 12 до 19 часов 31 июля, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Местами гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", – предупредили синоптики.

Дожди различной интенсивности будут идти в столице до воскресенья, 4 августа. Причиной тому – глубокий высотный циклон. Он же принес в столичный регион похолодание до 20 градусов, которое продлится до 6 августа.

