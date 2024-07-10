Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году. Особенное внимание специалисты уделяют Пушкинской набережной, так как она является главным прогулочным маршрутом зеленой зоны.

В рамках благоустройства будут обновлены дорожки и сады, а также появятся несколько павильонов. По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Игоря Шарафетдинова, все работы ведутся активно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.