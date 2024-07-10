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10 июля, 15:15

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Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году

Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького

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Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году. Особенное внимание специалисты уделяют Пушкинской набережной, так как она является главным прогулочным маршрутом зеленой зоны.

В рамках благоустройства будут обновлены дорожки и сады, а также появятся несколько павильонов. По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Игоря Шарафетдинова, все работы ведутся активно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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