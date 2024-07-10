Синоптик Ильин: жара продержится в Москве до конца недели

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жара сохранится в Москве до конца текущей недели, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Ранее на северо-западе Подмосковья фиксировали кратковременный дождь, который никак не повлиял на температуру.

"Осадков мы ждем всегда, а будут ли они или нет – вот в чем вопрос", – цитирует его телеканал "360".

В целом в текущем месяце будет преобладать жара, а кратковременное понижение температуры воздуха ожидается лишь в течение одного дня, когда она опустится до 21–26 градусов. Последнее будет связано с небольшими дождями. Небольшое количество осадков принесет с собой некоторое понижение температуры воздуха, поэтому днем 11 июля в столице будет на 3 градуса ниже, чем 10-го числа, сказал синоптик. Позже столбики термометров будут вновь показывать от 30 до 32 градусов днем.

"Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье (13 и 14 июля. – Прим. ред.), но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит", – сказал Ильин.

Из-за ожидаемой сильной жары руководителям аптек и медицинских организаций в пресс-службе Росздравнадзора посоветовали усилить контроль за хранением лекарств. Так, неправильно хранящиеся лекарства могут потерять часть своих терапевтических свойств и даже причинить вред здоровью.

"Особенно термолабильных и требующих хранения в сухом месте. <…> Росздравнадзор рекомендует руководителям аптечных и медицинских организаций усилить внутренний контроль за соблюдением температурного режима в помещениях организаций, обеспечить кондиционирование помещений, соблюдать правила хранения и перевозки лекарственных препаратов, в том числе термолабильных лекарственных препаратов", – уточнили там.

Жара не ниже 25 градусов сохранится в городе до 20 июля, рассказывали ранее синоптики. Из-за аномальной погоды горожан призвали не оставлять животных и детей в машине. Если на улице отмечается 30 градусов тепла, то в салоне закрытого автомобиля она достигнет уже 43 градусов всего за 10 минут.

