Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы на Пушкинской набережной в рамках первого этапа комплексного благоустройства Парка Горького завершат до конца 2024 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в парке.

Он уточнил, что центральная часть парковой зоны требует обновления и нового подхода, но особенно это касается именно набережной Москвы-реки, которая сейчас представляет собой полосу асфальта.

"Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, стандартам, требованиям горожан. Поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет", – объяснил мэр.

В рамках проекта благоустройства на Пушкинской набережной установят многофункциональные павильоны с творческими коворкингами, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны, смотровые площадки. При этом на Оливковом пляже планируется создать зону отдыха с шезлонгами, а Пионерский пруд станет доступным для купания.

После всех работ Пушкинская набережная станет одной из самых любимых и самых популярных в городе, уверен Собянин. Работы здесь ведутся активно, а после их завершения рабочие переключатся на другие части парка. Ожидается обновление прудов, реконструкция тропинок и благоустройство в Нескучном саду.

"Так что Парк Горького получит второе дыхание и будет еще более популярным в нашей стране", – сказал градоначальник.

На данный момент, напомнил мэр, именно эта зона является самой популярной в городе, так как ежегодно ее посещают около 30 миллионов человек. Именно здесь в 2011 году началась программа создания качественного общественного пространства Москвы. С того времени к Парку Горького добавили территории Воробьевых гор, Воробьевской набережной, Крымской набережной и Нескучного сада, рассказал Собянин.

С 8 по 11 августа на нескольких площадках города, включая Парк Горького, пройдет фестиваль искусств "Горький+", посвященный творчеству одноименного писателя. Программа включит в себя свыше 70 мероприятий, среди которых спектакли, перформансы, иммерсивное шоу, концерты и выставки.

