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09 июля, 13:15

Город

Экотропа, беговые и велодорожки появились на участке парка "Яуза"

Экотропа, беговые и велодорожки появились на участке парка "Яуза"

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Парк "‎Яуза" обновляют с учетом мнения москвичей. Так, уже были обустроены беговые и велодорожки, экотропа, видовые площадки, установлены шезлонги и качели. Это только половина из всех запланированных работ.

Ожидается, что в будущем на участке вдоль Тенистого проезда отремонтируют детские и спортивные площадки, а на Сельскохозяйственной улице приведут в порядок старый участок экотропы и построят новый, а также обновят четыре мостовых перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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