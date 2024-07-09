Экотропа, беговые и велодорожки появились на участке парка "Яуза"

Парк "‎Яуза" обновляют с учетом мнения москвичей. Так, уже были обустроены беговые и велодорожки, экотропа, видовые площадки, установлены шезлонги и качели. Это только половина из всех запланированных работ.

Ожидается, что в будущем на участке вдоль Тенистого проезда отремонтируют детские и спортивные площадки, а на Сельскохозяйственной улице приведут в порядок старый участок экотропы и построят новый, а также обновят четыре мостовых перехода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

