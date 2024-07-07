Пассажирам московского транспорта раздали 89,6 тыс бутылок воды за неделю

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам московского транспорта раздали свыше 89,6 тысячи бутылок воды с 1 по 7 июля. В жаркую погоду инспекторы ЦОМП раздают бутилированную воду на станциях метро, отметил заммэра Максим Ликсутов.

Также пассажиры могут получить бесплатно воду на автовокзалах, в пригородных кассах Ленинградского вокзала, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. Сотрудники ЦППК раздали 40 тысяч бутылок с водой на Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах и некоторых станциях МЦД, сообщается в телеграмм-канале столичного Дептранса.

Более того, бесплатную воду могли получить пассажиры экспресс-автобусов "Аэроэкспресс", которые ходят между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево и между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово. Также всю неделю воду раздавали на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Сотрудники столичного метро работали в усиленном режиме и замеряли температуру на станциях два раза в день из-за жары. При необходимости они давали указания о переключении режима работы вентиляционных шахт, отметил Ликсутов.