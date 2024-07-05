Медузы могут появиться в водоемах Москвы при прогреве воды выше 26 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресноводные медузы обитают в некоторых водоемах Москвы и Подмосковья в форме полипов. Однако при температуре воды выше 26 градусов они могут стать плавающими медузами, которые не являются опасными, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирину Мейнцер.

"Медузы характеризуются сложным жизненным циклом: полип – эфира – медуза. Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура – в среднем порядка 29 градусов", – объяснила она.

По словам эксперта, при долгом сохранении жаркой погоды вода, где находятся полипы, прогревается до 33 градусов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность превращения организмов в медуз.

Как отметила специалист, медузы могут обитать не только в соленой, но и в пресной воде, в том числе в водах столичного региона. Впервые медуз вида Craspedacusta sowerbii заметили в 1998 году в пруду-охладителе Нижегородской ГРЭС. Мейнцер рассказала, что их также видели в Москве летом 2010 года.

"Это мелкий вид медуз, который в наших условиях не вырастает до размеров больше нескольких сантиметров и не представляет опасности для человека", – добавила она.

Ранее у берегов Анапы произошло скопление медуз. Это было связано с последствиями шторма. По словам завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексея Абрамчука, их высокая концентрация у береговой линии объясняется сильным ветром. Его порывы вызывают волны, которые и прибивают медуз к берегу.

