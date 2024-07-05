Синоптик Шувалов: 30-градусная жара вернется в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие выходные в Москве ожидается понижение температуры, однако на следующей неделе в город вернется аномальная жара, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

Он пояснил, что уже со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов. Тем не менее, грядущие выходные будут относительно прохладными, добавил синоптик.

"Погодная катавасия, которая ожидается во второй половине пятницы, закончится к утру субботы, 6 июля. Мы попадем в более прохладную воздушную массу", – сказал он.

Температура в этот день опустится до 24–26 градусов тепла в дневные часы, а ночью составит 14–16 градусов тепла, в Московской области может опуститься до 11 градусов. Осадков при этом не ожидается.

В понедельник, 8 июля, еще прогнозируется 27–28 градусов тепла. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

Невролог Екатерина Демьяновская в интервью газете "Известия" заявила, что в жаркие дни не стоит выходить на улицу с полудня до вечера, иначе можно получить перегрев организма.

По ее словам, слишком долгое воздействие высоких температур на человека может привести к инфаркту, инсульту или даже смерти. При этом сидеть под кондиционером все это время тоже нельзя, поскольку это чревато переохлаждением и простудой.

В помещении она рекомендует поддерживать прохладную температуру, закрывать окна, если снаружи жарче, чем внутри, и задергивать шторы либо опускать жалюзи, чтобы не пропустить в комнату солнечные лучи. Вечером, когда на улице становится прохладнее, нужно обязательно проветривать помещение.

Специалист предупреждает, что внезапно напавшая сонливость и апатия – это повод экстренно свернуть в тень и выпить воды. Так организм сигнализирует, что начинает перегреваться. Если кожа покраснела, участился пульс, появились головная боль или чувство сдавливания в висках, легкое головокружение при движении, нужно немедленно переместиться в прохладное место, выпить воды и спокойно посидеть, пока организм не остынет до приемлемой температуры.

Находящимся на улице Демьяновская советует избегать интенсивных нагрузок, держаться в тени, регулярно пить обычную или минеральную воду, носить светлый головной убор и использовать средства защиты от солнца.

В жаркую погоду заниматься спортом лучше в тренажерных залах, в которых поддерживается комфортная температура благодаря кондиционерам, либо перенести время занятий на утро или вечер. Иначе организм будет работать на износ.

С жарой невролог рекомендует справляться, обтираясь влажной тканью или брызгая на кожу водным спреем. Если есть возможность, можно время от времени принимать прохладный душ и смачивать одежду.

Также нельзя забывать восполнять водно-солевой баланс: вместе с потом из организма выходит не только вода, но и полезные микроэлементы. Восстановить их уровень помогут минеральная вода, овощи и зелень в рационе. От алкоголя, сладких и кофеинсодержащих напитков в жару лучше воздержаться.

Заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова рекомендует в жару пить не только обычную, но и минеральную воду. Особенно полезной она будет для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает "Газета.ру".

Также полезны кисломолочные напитки. Можно выпить кефир, ряженку, варенец, тан или айран. Они хорошо утоляют жажду благодаря молочной кислоте в составе, а также легко усваиваются организмом.

Морсы и компоты тоже допустимы, но лучше отдавать предпочтение продуктам без сахара или готовить их самим. Также рекомендуется пить квас, который относится к ферментированным продуктам, а значит, улучшает пищеварение и стимулирует рост полезной микрофлоры в кишечнике. Также он содержит витамины группы B, C и E.

Облачная погода с дождем и местами сильным ливнем прогнозируется в Москве в пятницу, 5 июля. Также в городе ожидается гроза с градом. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов, в Подмосковье – от 28 до 33 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 22–27 метров в секунду. По словам синоптиков, пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. В связи с этим горожан предупредили, что в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

Всего 5 июля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

