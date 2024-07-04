Ливни и грозы накроют Москву 5 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ливень, гроза, град и шквалистый ветер придут в Москву 5 июля. Также в городе могут образоваться смерчи, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"В пятницу столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Первые связанные с ним явления непогоды, а именно кратковременные и локальные грозовые дожди и предфронтальные усиления ветра, ожидаются в столице уже после 13:00–15:00", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что основная непогода накроет столицу к 17:00–19:00. В этот день в некоторых районах Москвы может выпасть около 20–30 миллиметров осадков. Кроме того, 5 июля ожидается понижение температуры до 30 градусов, а 6 июля, – до 23–25 градусов.

В связи с таким прогнозом синоптики предупредили, что в Москве могут произойти обрыв линий электропередач, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

Вместе с тем столичный Дептранс рекомендовал не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать внимательность за рулем, избегать резких маневров, придерживаться дистанции и скоростного режима. Кроме того, водителям посоветовали не оставлять транспорт и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС РФ заявили, что 5 июля в Подмосковье могут сформироваться смерчи.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "ЦУГМС", 5 июля в Московской области в течение дня ожидаются гроза, сильный, местами очень сильный дождь. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Опасность формирования смерчей", – уточняется в телеграм-канале ведомства.

В МЧС подчеркнули, что порывы ветра могут достичь 22–27 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о непогоде вечером 4 июля. В период с 16:30 до 23:00 прогнозируются кратковременный дождь, ливень, град и гроза. Горожан призвали быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов.

