4 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве превысила 33,1 градуса, что является наивысшим значением с начала 2024 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Показатель, зафиксированный на ВДНХ, актуален на 15 часов, однако он все еще не дотягивает 0,6 градуса до абсолютного суточного показателя.

"Рекорд для 4 июля – 33,7 градуса – был в 1938 году", – цитирует его Агентство "Москва".

При этом столбики термометров на Балчуге уже достигли 34,6 градуса.

По данным синоптиков, 4 июля может стать температурным пиком текущего лета в столице. При этом комфортная погода ожидает горожан лишь в ближайшие выходные, с 6 по 7 июля.

