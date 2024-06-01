Москвичи могут искупаться в бассейне на территории семи городских парков

Оранжевый уровень погодной опасности продлится в столичном регионе до 5 июля из-за жары – столбики термометров продолжают бить рекорды. В таких условиях комфортнее всего гулять в тени деревьев городских парков. Тем более что в семи из них можно искупаться в бассейне. Где именно и как забронировать место, расскажет Москва 24.

Как на курорте

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Бассейны под открытым небом работают на 19 столичных площадках – их открыли в рамках проекта "Лето в Москве". Актуальный список можно посмотреть на сайте проекта.

За водой в чашах тщательно следят – ее пропускают через систему фильтрации и подогревают. Все удобства для гостей тоже имеются: раздевалки, душ, уборные и специальные шкафчики, где при наличии свободных ячеек можно оставить вещи. Кроме того, на площадках есть пункты проката, где выдают полотенца (но придется захватить с собой наличные для залога). Продают у бассейна и одноразовые тапочки с надувными нарукавниками, а перекусить можно в барах.

Отдыхать здесь безопасно – все контролируется сотрудниками и системой видеонаблюдения, плюс наготове дежурят спасатели и бригады скорой помощи.

Купаться можно в хорошую погоду до 8 сентября, в день же проходит четыре сеанса:

с 09:00 до 10:30;

с 11:00 до 14:00;

с 14:30 до 17:30;

с 18:00 до 21:00.

В будни входной билет на первый сеанс взрослым обойдется в 550 рублей, на остальные – в 1 100. В выходные же это стоит 1 000 и 2 000 рублей соответственно. Для детей до 12 лет и с 12, имеющих право на льготы, в будни первый сеанс обойдется в 250 рублей, а со второго по четвертый – 550 (в выходные же это 500 и 1 000 рублей). Плюс есть отдельные условия для детей до 12, у которых есть право на льготы: 100 рублей – за первый сеанс и 250 – за последующие в будни, а в выходные – 250 и 500. Все льготы необходимо подтвердить соответствующими документами.

Купаемся в парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из 19 открытых площадок семь находятся в столичных парках. А именно:

в ландшафтном парке "Митино";

парке 50-летия Октября;

на "Ходынском поле";

в "Дубках";

в "Сокольниках";

в парке "Красная Пресня";

на пляжах № 2 и 3 на территории "Серебряного бора".

В парках "Ходынское поле" и "Митино" создали большие зоны отдыха на более чем 300 шезлонгов. В остальных местах и в "Серебряном бору" на пляже № 3 площадки среднего размера – на 100–300 мест. И еще одна – на пляже № 2 – маленькая, где расставлено менее 100 шезлонгов. Если же хочется поплавать всей семьей, специальные детские бассейны есть в "Митине", парке 50-летия Октября, "Ходынском поле" и пляжах № 2 и 3 в "Серебряном бору".

Есть и специальные бассейны-джакузи: их можно найти в "Митине", парке 50-летия Октября, на "Ходынском поле", в "Сокольниках" и на "Красной Пресне". А на четырех точках установили двухместные лежаки повышенной комфортности – они есть в вышеперечисленных парках, кроме "Сокольников". Чтобы ими воспользоваться, нужно заплатить за входной билет пять тысяч рублей вне зависимости от сеанса, дня недели и других условий, при этом по нему можно пройти одному или вдвоем. Закрепить шезлонги за собой нужно на специальной странице.

Бронировать места на всех площадках лучше заранее на портале mos.ru. При этом гостям парков "Сокольники" и "Красная Пресня" нужно будет оплатить все онлайн, на остальных же локациях – прямо при входе в зону отдыха. Если же ничего не бронировать, к бассейну пускают при наличии свободных мест по живой очереди.

При этом нужно помнить: при опоздании на более чем 20 минут бронь пропадет. Правда, это не касается "Сокольников" и "Красной Пресни" – здесь билеты действительны до конца сеанса. Как отменить бронь, если изменились планы, можно узнать в специальном разделе на сайте проекта.