Роспотребнадзор: воду в открытых бассейнах Москвы надо проверять каждые 4 часа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Проверять качество воды в открытых столичных бассейнах нужно каждые четыре часа. Об этом Агентству "Москва" заявил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Он отметил, что отдых у воды летом полезен для здоровья и укрепления иммунитета. Поэтому правительством Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора прорабатывался вопрос открытия некапитальных открытых бассейнов.

По его словам, для обеспечения безопасного отдыха жителей регулярно проводится производственный контроль с проведением лабораторных исследований качества воды. Так, анализ на остаточное содержание реагентов, применяемых для обеззараживания бассейна, проводятся каждые четыре часа, добавил Худобородов.

Эксперт объяснил, что переизбыток реагентов может вызвать у жителей аллергическую реакцию, а недостаток – увеличить число болезнетворных бактерий. Раз в день в открытых бассейнах проводится исследование воды на цвет, мутность, запах и другие параметры, а два раза в месяц – исследование по микробиологическим показателям. Специалист указал на важность того, чтобы в воде не было яиц гельминтов, синегнойных палочек и других микроорганизмов.

Худобородов также рассказал, что вода из бассейна повторно используется только после того, как пройдет фильтрацию и обеззараживание. С его слов, ежедневно на каждого посетителя должно добавляться по 50 литров свежей воды, что соответствует нормам. Более того, на каждого человека должно приходиться не меньше пяти квадратных метров бассейна, что позволит избежать лишней антропогенной нагрузки, подытожил эксперт.

В свою очередь, педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко в беседе с "Газетой.ру" заявила, что купание в запрещенных местах грозит заражением инфекциями. По оценкам ВОЗ, 80–85% инфекций имеют водные пути передачи.

По ее словам, самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоемы с илистым растительным дном, обильными зарослями камыша. Также опасны водоемы в странах Азии, Африки, Южной Америки, Кавказского региона и ЮФО России, указала она.

Врач подчеркнула, что кроме вирусных и бактериальных кишечных инфекций, есть ряд и других опасных возбудителей. В частности, церкариоза, которая вызывается личинками водоплавающих птиц. Заболеванию особенно подвержены дети, поскольку церкарии шистосоматид преобладают на мелководье в прибрежной зоне. В течение 30–40 минут после заражения у человека появляется папулезно-зудящая сыпь и общие интоксикационные симптомы, объяснила специалист.

Также шистосомоза, которая может встречаться в российских регионах с жарким климатом, вызывается кровяными сосальщиками, продолжила Рыбалко. Она уточнила, что заболевание может поражать органы ЖКТ, мочеполовой системы и головного мозга, а также перейти в хроническую стадию.

Инфекционист сообщила, что все группы гельминтов и простейших могут попадать в организм человека при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания. Особенно в водоемах, которые могут использовать домашние, сельскохозяйственные животные и водоплавающие птицы, добавила она.

Более того, бактериальные инфекции кожи и мягких тканей часто проникают через микротравмы, трещины, трофические язвы при купании и хождении босиком по влажному илистому берегу, сказала Рыбалко и предупредила, что людям с хронической рожистой инфекцией и иммуннодефицитом любой стадии и этиологии противопоказано купаться в незнакомых и не предназначенных для этого водоемах. Детям же она рекомендовала купаться в купальных трусах.

В качестве профилактики заболеваний, передающихся водным путем, врач назвала отказ от купания в запрещенных местах, обязательное принятие душа до и после купания, смена белья, ношение купальников и обуви на прогулках в прибрежных зонах водоемов, минимизация контакта воды с глазами и ртом, отказ от мытья посуды, овощей и стирки в водоемах.

Ранее сообщалось, что бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня. Они будут открыты в парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны". Все лето бассейны будут доступны для посещения на 18 площадках, в течение сезона их количество увеличится.

