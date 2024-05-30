Бассейны под открытым небом заработают в столице 1 июня

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Городские бассейны под открытым небом заработают 1 июня в рамках фестиваля "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они откроются в столичных парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны". Бассейны будут работать на 18 площадках все лето. В течение сезона их количество увеличится.

В современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру для комфорта и безопасности гостей. На всех площадках есть раздевалки, душ, санузлы. В специальных шкафчиках можно будет оставить на хранение личные вещи.

Также предусмотрены дополнительные услуги, которые не входят в стоимость входного билета. К примеру, в пункте проката можно будет арендовать полотенце, оставив залог наличными деньгами. Посетители также смогут купить одноразовые тапочки и надувные нарукавники. На площадках для гостей будут доступны бары с напитками и едой.

За безопасностью будут следить сотрудники бассейнов. Также будет организовано видеонаблюдение, а возле зон отдыха станут дежурить бригады скорой помощи и спасатели.

Отдыхать в бассейнах могут посетители в возрасте от трех лет. При этом все дети до 14 лет должны будут находиться под присмотром взрослых.

Бассейны будут работать ежедневно при хорошей погоде. Перед посещением необходимо выбрать зону отдыха на специальной странице и забронировать место на подходящий сеанс. Это необходимо, чтобы у каждого гостя были комфортные условия, а также чтобы избежать очередей.

При входе на территорию бассейна потребуется предъявить бронь, оплатить билет и согласиться с правилами посещения. Первый сеанс продлится полтора часа – с 09:00 до 10:30. Второй, третий и четвертый сеансы будут трехчасовыми – с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

Если гость опоздает к началу выбранного сеанса на 20 и более минут, его бронь аннулируется. Между сеансами запланированы 30-минутные технические перерывы. Во время них отдых на территории не предусмотрен.

Для взрослых цена входного билета на первый сеанс в будни составит 750 рублей, в выходные и праздники – 1000 рублей. Стоимость отдыха в остальные сеансы в будни составит 1,5 тысячи рублей, в выходные и праздничные дни – 2 тысячи рублей.

Для посетителей до 12 лет, а также граждан, имеющих право на льготы, цена входного билета составит 50% от полной стоимости. Входной билет позволяет купаться, пользоваться шезлонгом с зонтиком, сопутствующей инфраструктурой и свободной ячейкой в шкафчике для хранения личных вещей до конца текущего сеанса.

Входной билет, который включает пользование двухместным лежаком повышенной комфортности, будет стоить пять тысяч рублей. Пройти по нему можно одному или вдвоем. Билеты такой категории доступны при бронировании места в ландшафтном парке "Митино", парках 50-летия Октября, "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом построят в парке "Серебряный бор". В каждой зоне отдыха установят по два бассейна размером 9 на 18 или 9 на 12 метров и размером 9 на 9 метров. Также там сделают раздевалки, душевые, зоны проката, бар с прохладительными напитками и мороженым, кофейные автоматы.

Мэр столицы отметил, что этим летом в Москве откроется свыше 20 пляжей, в том числе в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Митино", "Фили", "Москворецкий", "Дубки", имени Ю. М. Лужкова и "Измайловский".

В частности, бассейны будут работать на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Остров мечты", в спорткомплексах "Лужники", "Чайка" и "Формула воды".

