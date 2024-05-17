Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый спортивный комплекс "Акварис" в районе Зябликово достроят уже в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"В здании будут оборудованы два бассейна и зал для групповых занятий, создана безбарьерная среда. Посещать комплекс смогут все желающие", – указал мэр города.

Он напомнил, что в последние годы в Зябликове выполнили множество проектов для улучшения инфраструктуры и качества жизни. В частности, городские власти открыли обновленный Красногвардейский автовокзал, который стал международным транспортным хабом – отсюда отправляется до 360 рейсов в сутки.

Кроме того, был проведен капремонт ледового центра "Русь" и создан новый сквер Победы у метро "Шипиловская". Также специалисты благоустроили Яблоневый сад и Ореховый бульвар, где заработала фестивальная площадка "Московских сезонов", добавил он.

"В этом же году закончим обновление филиала № 1 поликлиники № 214, где получают медпомощь больше 70 тысяч москвичей", – заключил Собянин.

Летом 2023 года стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис" возводится на углу Шипиловской улицы и Орехового проезда. На тот момент там выполнялись монолитные работы. В январе 2024 года готовность объекта составляла 45%.

