Собянин принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом построят в парке "Серебряный бор". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В каждой зоне отдыха установят по два бассейна размером девять на 18 или девять на 12 метров и размером девять на девять метров. Также там сделают раздевалки, душевые, зоны проката, бар с прохладительными напитками и мороженым, кофейные автоматы.

Мэр столицы отметил, что этим летом в Москве откроется свыше 20 пляжей, в том числе в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Митино", "Фили", "Москворецкий", "Дубки", имени Ю.М. Лужкова и "Измайловский".

В частности, бассейны будут работать на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Остров мечты", в спорткомплексах "Лужники", "Чайка" и "Формула воды".

"Кроме того, в Москве создано 133 площадки для отдыха у воды во всех административных округах города. Среди них 13 зон отдыха с возможностью купания, 44 – без купания и 76 мест массового отдыха", – добавил градоначальник.

Ранее стало известно, что на улице Молдагуловой в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Площадь земельного участка составляет 0,56 гектара. Он располагается недалеко от станции метро "Выхино" Московского метрополитена.

Новый ФОК также появится в Бутырском районе Москвы. Спортивный объект с бассейном построят на участке 7Б на улице Милашенкова. Его общая площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров.

