ФОК с бассейном построят на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном появится в Бутырском районе Москвы. Его общая площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка, площадь которого оценивает в 0,33 гектара, для возведения ФОКа. Объект построятся на участке 7Б на улице Милашенкова.

"В столице созданы условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей. Функционирует и возводится большое количество бассейнов, спортивных площадок, ФОКов и других объектов, направленных на оздоровление и поддержание физического здоровья горожан", – подчеркнула Княжевская.

По ее словам, новый спорткомплекс необходим для активного развития северных районов столицы. ФОК будет иметь удобное расположение для всего Северо-Восточного округа.

Ранее Москва выставила на торги помещение под спорткомплекс в Можайском районе. Общая площадь объекта превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Здание находится по адресу улица Кутузова, дом 11, корпус 2. В объект входят помещения в подвале, на первом и цокольном этажах многоквартирного жилого дома, включающие бассейн площадью примерно 500 "квадратов", сауну, раздевалки, душевые, тренерские и прочие помещения.

