Два участка в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Южное Бутово реорганизуют два неэффективно используемых участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Два участка общей площадью свыше 30 гектаров в районе Южное Бутово входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить современный многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тысяч квадратных метров недвижимости", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В реализацию проекта инвестируют 106 миллиардов рублей. Благодаря строительству новых объектов в городе появятся более 4 тысяч новых рабочих мест.



В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после реорганизации на участках появится свыше 140 тысяч "квадратов" объектов коммунального, промышленного, общественно-делового и социального назначения. Там построят детский сад, школу, ФОК с бассейном, гостиницу, инновационный центр, офисы, магазины. 179 тысяч квадратных метров отведут под жилье, 27 тысяч "квадратов" из которых займут дома по реновации.

Новый квартал на юго-западе города создаст обширную инфраструктуру и места приложения труда для жителей Южного Бутова, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. При рассмотрении проектов редевелопмента специалисты пытаются уйти от шаблонных подходов, применяя к каждой территории индивидуальные решения.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Теплый Стан. Там построят современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Ведущие к территории дороги отремонтируют, а для автомобилей организуют парковочные места.

