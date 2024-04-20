Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы приняли решение о реорганизации части промзоны Теплый Стан в рамках реализации программы КРТ. Сергей Собянин рассказал подробнее о запланированных работах в телеграм-канале.

"На участке построим современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Приведем в порядок около 1 километра прилегающей улично-дорожной сети, сделаем парковки", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что будут обновлены существующие инженерные коммуникации, а также проложены новые. Кроме того, территорию благоустроят и озеленят.

Ранее город заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Малино в Зеленограде. Она расположена рядом с железнодорожными путями, неподалеку от станции Малино МЦД-3.

Так, будут реорганизованы более 17 гектаров земли, на месте возведут свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появятся детский сад на 200 воспитанников, школа на 400 учеников, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и ТРЦ.

