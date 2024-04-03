Свыше 36 гектаров земли реорганизуют на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 36 гектаров неэффективно используемых участков и бывших промзон на юго-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для редевелопмента назначены операторы КРТ. На территории возведут около 862 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты", – отметил он.

По словам заммэра, вложения в реализацию проектов составят 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект (превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации программы. – Прим. ред.) для города – шесть миллиардов рублей.

Ефимов отметил, что новые жилые кварталы появятся в Зюзине, Конькове, Котловке, Черемушках и Обручевском районе столицы. На юго-западе города создадут около трех тысяч рабочих мест.

"Операторы возведут более 768 тысяч квадратных метров жилья и свыше 93 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также в ЮЗАО построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, четыре детских сада и две школы", – прокомментировал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская рассказала о строительстве 10 спортивных площадок на территории промзоны Южный порт. Специалисты создадут зону "Пустыня" для игры в петанк и воркаута.