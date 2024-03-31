Собянин рассказал о комплексном развитии территории в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве принято решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в районе Черемушки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на улице Каховке построят жилье для переселения участников программы реновации и других городских нужд. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети, добавил мэр.

Он напомнил, что всего в столице одобрены и реализуются 73 проекта КРТ общей площадью более 945 гектаров. Всего создадут около 185 тысяч рабочих мест, подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Раменки продолжаются работы по развитию, в рамках которых строят метро, дороги, социальные и спортивные объекты. С его слов, в данный момент готовы Солнцевская и Большая кольцевая линии столичного метро, также открыта вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова. Более того, 29 марта на улице Раменки открыли большой спорткомплекс, внутри которого оборудовали два бассейна и восемь залов.