31 марта, 16:23Мэр Москвы
Собянин рассказал о комплексном развитии территории в Черемушках
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве принято решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в районе Черемушки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, на улице Каховке построят жилье для переселения участников программы реновации и других городских нужд. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети, добавил мэр.
Он напомнил, что всего в столице одобрены и реализуются 73 проекта КРТ общей площадью более 945 гектаров. Всего создадут около 185 тысяч рабочих мест, подчеркнул градоначальник.
Ранее Собянин рассказал, что в районе Раменки продолжаются работы по развитию, в рамках которых строят метро, дороги, социальные и спортивные объекты. С его слов, в данный момент готовы Солнцевская и Большая кольцевая линии столичного метро, также открыта вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова. Более того, 29 марта на улице Раменки открыли большой спорткомплекс, внутри которого оборудовали два бассейна и восемь залов.
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