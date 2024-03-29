Москвичам рассказали о строительстве жилья в бывшей промзоне Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Жилые микрорайоны на месте бывшей промзоны Южный порт возведут в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что сейчас на территории на разных стадиях находятся четыре проекта КРТ. Территории одного из участков площадью 39,7 гектара обустраивают собственники, которые построят здесь около 1,5 миллиона "квадратов" разных помещений, включая более 1 миллиона квадратных метров жилья.



"Комплексным развитием трех других участков общей площадью 74,8 гектара занимаются операторы КРТ. Они возведут около 950 тысяч квадратных метров жилья, а также более 1,2 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов", – рассказал Ефимов.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство ведется уже на территории двух участков. В частности, в квартале Portland идут работы на железобетонных конструкциях первых четырех башен проекта. Строители ведут обустройство на уровне 24-го, 16-го, 5-го и 2-го этажах соответственно.

Также в рамках проекта Level "Южнопортовая" рабочие на 20% завершили устройство свайного основания паркинга под вторым и третьим корпусами и на 90% закончили земляные работы.

"Территория Южного порта значительно преобразится в ближайшие пять лет. Это будет не только жилой кластер, но и развитый деловой квартал с культурными объектами, который станет новым центром притяжения столицы", – указал Бочкарев.

Как рассказали в Ассоциации девелоперов Южного порта, доля москвичей среди покупателей квартир достигает почти 63%. Обычно, по их данным, это семейные пары до 40 лет с одним или двумя детьми до 6 лет, у которых уже есть квартира, но они приобретают новый объект в ипотеку для улучшения условий проживания. Среди покупателей количество мужчин и женщин разделилось почти поровну – 49 и 51% соответственно.

Чаще всего жилье приобретали люди от 31 до 35 лет и от 36 до 40 лет – по 23%. В ассоциации подчеркнули, что 62% от всех покупателей находятся в браке, у 65% есть дети, 83% уже имеют квартиры или живут с родителями или супругами. 70% купили жилье в новостройке за счет ипотеки. Из покупателей-москвичей 33% приходится на проживающих в ЮВАО, 20,5% – на ЮАО, 12% – ЮЗАО.

Ранее Бочкарев заявлял, что после завершения реорганизации территории на месте Южного порта появится современный район площадью 644 гектара. Заммэра уверен, что он станет крупнейшим проектом редевелопмента в Европе.