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14 сентября, 10:22

Шоу-бизнес

Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина втайне от него крестила их дочь

Фото: legion-media.com/Photographers

Бизнесмен Курбан Омаров сообщил, что его экс-супруга, телеведущая и блогер Ксения Бородина без его ведома и согласия крестила их 10-летнюю дочь Теону. Об этом он рассказал изданию "СтарХит".

По словам Омарова, между родителями была договоренность не навязывать ребенку религию до совершеннолетия, однако, как выяснилось, она соблюдалась только с его стороны.

Он подчеркнул, что все эти годы соблюдал эту договоренность. Омаров отметил, что он мусульманин и уважает искреннюю веру других людей, однако вера – это осознанный выбор человека перед Богом, а не "обряд за спиной отца" и нарушение данного слова.

Мужчина подчеркнул, что Теона – его дочь и он будет рядом всю жизнь. Но выбор духовного пути, по его мнению, человек должен делать самостоятельно, когда придет время.

"Так мы договаривались. Все остальное – не для прессы", – добавил он.

По утверждению Бородиной, крещение было желанием самой Теоны. Омаров же считает, что ребенок в таком возрасте не способен осознанно принимать столь серьезные решения.

Бизнесмен объяснил, что в 10 лет ребенок может захотеть набить татуировку или бросить школу, ведь дети в этом возрасте познают мир и легко поддаются чужому влиянию. Именно поэтому закон и здравый смысл не наделяют детей правом принимать судьбоносные решения.

Задача родителей – направлять и защищать ребенка, а не прикрываться детским "хочу", чтобы оправдать нарушение слова, данного взрослыми людьми. Перекладывать ответственность за фундаментальный выбор на десятилетнюю девочку "как минимум нечестно".

Ранее Бородина заявила, что хочет родить третьего ребенка. Сейчас телеведущей 42 года, и она убеждена: если здоровье позволяет стать матерью после 40 лет, этим стоит воспользоваться и осуществить мечту любимыми способами. На вопрос поклонников, хочет ли она общего ребенка со своим мужем, блогером Николаем Сердюковым, Бородина ответила положительно, сопроводив ответ вопросом: "Как можно не хотеть?"

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