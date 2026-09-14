В Приморье обрушился автомобильный мост после проезда лесовоза

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В Пожарском округе Приморского края обрушился автомобильный мост через реку. Причиной стал проезд лесовоза, сообщает News.ru со ссылкой на краевое министерство транспорта.

В ведомстве уточнили, что переправа была построена лесозаготовительными организациями для нужд лесовозного транспорта и не относится к основному маршруту, обеспечивающему транспортное сообщение с селом Соболиным. Инцидент не повлиял на транспортную доступность населенных пунктов.

Ранее мост рухнул на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе дагестанского поселка Мамедкала. Движение было закрыто из-за резкого подъема уровня воды и разрушения мостового сооружения. Одновременно поступала информацию о пострадавших в этом же районе. Несколько человек были унесены течением реки.

До этого один из пролетов моста через реку Большую Уссурку обрушился в районе села Мельничного в Приморье. В результате движение было временно перекрыто.