14 сентября, 10:15Происшествия
В Приморье обрушился автомобильный мост после проезда лесовоза
Фото: depositphotos/svedoliver
В Пожарском округе Приморского края обрушился автомобильный мост через реку. Причиной стал проезд лесовоза, сообщает News.ru со ссылкой на краевое министерство транспорта.
В ведомстве уточнили, что переправа была построена лесозаготовительными организациями для нужд лесовозного транспорта и не относится к основному маршруту, обеспечивающему транспортное сообщение с селом Соболиным. Инцидент не повлиял на транспортную доступность населенных пунктов.
Ранее мост рухнул на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе дагестанского поселка Мамедкала. Движение было закрыто из-за резкого подъема уровня воды и разрушения мостового сооружения. Одновременно поступала информацию о пострадавших в этом же районе. Несколько человек были унесены течением реки.
До этого один из пролетов моста через реку Большую Уссурку обрушился в районе села Мельничного в Приморье. В результате движение было временно перекрыто.
В Приморье рухнул пешеходный мост