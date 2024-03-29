Москва реорганизует неэффективно используемые участки в районе Ясенево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти города заключат договор о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков на Голубинской улице. Редевелопментом займется владелец земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах КРТ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 80 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 622 миллионов рублей", – отметил он.

Заммэра добавил, что площадь реконструируемой территории составила 10,39 гектара, а после редевелопмента на ней появятся свыше 1,4 тысячи рабочих мест.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе реализации КРТ специалисты возведут более 230 тысяч квадратных метров жилья, около 37 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, среди которых будут многофункциональный спортивный центр с ледовой площадкой и медицинский центр на 80 посещений в смену.

Кроме того, сейчас обсуждается постройка школы для 475 учащихся и детский сад для 250 воспитанников.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки. Так, специалисты отремонтировали четыре подземных пешеходных перехода на Волгоградском проспекте и организовали пять новых маршрутов наземного городского транспорта. На остановках установили больше 60 современных павильонов.