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26 марта, 13:38

Город

Новостройку по программе реновации в Северном Тушине возведут до конца года

Фото: Депстрой

Новый жилой дом по программе реновации в районе Северное Тушино планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведется возведение монолитных конструкций, устройство внутренних стен, остекление и монтаж фасадов, а также черновая отделка", – добавил руководитель Депстроя.

Загрутдинов подчеркнул, что дом 31 на улице Героев Панфиловцев предназначен для переселения из устаревшего жилья. Новостройка состоит из 4 корпусов разной этажности и 12 подъездов. Ранее на этом месте были два снесенных пятиэтажных дома. Жители последних уже переехали в другую новостройку на Туристской улице, сказал глава Депстроя.

Здания возводят по монолитной технологии, под ними разместят подземный паркинг, а фасад жилья выполнят в виде вентилируемых панелей. Всего здесь предусмотрено 719 квартир, включая 180 однокомнатных, 410 двухкомнатных и 129 трехкомнатных. Вокруг выполнят благоустройство, а внутри жилых корпусов появится закрытый двор без машин.

Ранее Загрутдинов уже рассказывал, что по программе реновации в столичном районе возводят три новостройки. Помимо дома 31, речь шла о еще двух зданиях на улице Героев Панфиловцев. Общая площадь объектов составляет 74,6 тысячи квадратных метров, уточнял он.

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