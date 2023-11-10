Три жилых дома строят по реновации в районе Северное Тушино

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Северное Тушино возводят три жилых дома по программе реновации, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь объектов составляет 74,6 тысячи квадратных метров, уточнил он. По его словам, в проектировании сейчас находятся еще четыре объекта жилой площадью 75 тысяч квадратных метров. Дома появятся по адресам:

улица Героев Панфиловцев, владение 31;

улица Героев Панфиловцев, владение 39;

улица Героев Панфиловцев, земельный участок 49 (зона 3.1).

Первые этажи новостроек будут нежилыми. Специалисты разместят там вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы.

"С момента старта программы реновации в районе введены три новостройки. Всего в районе Северное Тушино новые квартиры по программе реновации получат жители 60 домов", – заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации в столичном районе Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году. Как уточнял Загрутдинов, объект будет находиться на Совхозной улице, доме 55, строении 1. В здании предусмотрят четыре секции.

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