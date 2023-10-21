Жилой дом по реновации возведут в столичном районе Текстильщики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации возведут в столичном районе Текстильщики по адресу улица Артюхиной, земельный участок 24. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На улице Артюхиной уже введены в эксплуатацию два дома, построенные по программе реновации. В скором времени рядом начнется возведение еще одного – Мосгосстройнадзор выдал застройщику всю документацию, необходимую для начала работ", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что общая площадь новостройки составит порядка 10,6 тысячи квадратных метров. Жилой дом будет рассчитан на 103 квартиры и 25 машино-мест на подземной парковке. В доме будет 18 однокомнатных, 58 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и пять четырехкомнатных квартир. Каждый житель получит квартиру с готовой улучшенной отделкой.

На первом этаже новостройки обустроят вестибюль, бытовые помещения, комнату консьержа и колясочную. Кроме того, на первом этаже могут быть открыты коммерческие объекты и центр информирования населения. Фасад дома будет оборудован вентилируемой системой и отделан керамогранитными плитами.

Новостройку оснастят современными системами оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Также специалисты создадут пожаробезопасные зоны и эвакуационные пути. В доме установят два лифта разной грузоподъемности, рассчитанные на 450 и 1 000 килограммов.

На территории новостройки проведут благоустройство. Будут созданы проезды, тротуары, наружное освещение, места для отдыха, открытые автомобильные парковки, детская и спортивная площадки. Кроме того, специалисты высадят деревья и свыше 220 кустарников, разобьют газоны. Общая площадь озеленения составит более 1,2 тысячи "квадратов".

Для маломобильных жильцов в доме и во дворе обустроят безбарьерную среду. Для этих жителей предусмотрено два места на открытой автостоянке и одно место в подземном паркинге. Рядом с домом сделают пешеходные пути шириной не менее двух метров, а все маршруты оборудуют тактильно-контрастными указателями.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству жилых объектов, возводимых по программе реновации. После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ мы составим график проверок и будем проводить надзорные мероприятия на каждом этапе возведения здания на улице Артюхиной. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – добавил Войстратенко.

Ранее главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что жилой дом в терракотовом цвете по программе реновации построят в районе Богородское по адресу 1-я Мясниковская улица, земельный участок 16а, вблизи станции метро "Преображенская площадь". Общая площадь жилого комплекса составит около 8 500 квадратных метров. Новый дом будет рассчитан на 84 квартиры.

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