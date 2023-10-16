Дом в терракотовом цвете построят в районе Богородское по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом в терракотовом цвете по программе реновации построят в районе Богородское по адресу 1-я Мясниковская улица, земельный участок 16а, вблизи станции метро "Преображенская площадь". Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Фасады оформят в теплой гамме, с использованием нескольких оттенков, за счет чего здание приобретет объем и фактурность. Кроме того, дополнительную динамику придадут заглубленные на разные отметки объемы в уровне первых пяти этажей. Общая площадь жилого комплекса составит около 8 500 квадратных метров", – передает портал мэра и правительства столицы слова Кузнецова.

По словам специалиста, фасады новостройки будут облицованы фиброцементными панелями, которые отличаются особой долговечностью от других материалов. На фасаде установят корзины для кондиционеров. Кроме того, балконы и лоджии в доме будут застеклены.

Кузнецов добавил, что новостройка рассчитана на 84 квартиры. На первом этаже дома откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и другие общественные и коммерческие пространства. Входы в здание сделают в один уровень с поверхностью земли. Это необходимо, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи.

Все квартиры будут выданы жильцам с готовой отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. В квартирах наклеят обои, выложат плитку, установят сантехнику, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, розетки, люстры и другое.

На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению. Также установят игровую и спортивную площадки, высадят гипоаллергенные растения.

Накануне руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Коптево построят дом на 275 квартир в рамках реализации программы реновации. Проект четырехсекционного дома предусматривает наличие подземной парковки. По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза