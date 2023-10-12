Около 4 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 4 тысяч человек стали правообладателями новых квартир в сентябре в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, горожане начали переезжать из 192 домов старого жилого фонда в 103 новостройки.

"Больше всего договоров заключили в ЮВАО – там новые квартиры получили более 1,3 тысячи человек. В САО правообладателями стали свыше 500 жителей, а в Новомосковском административном округе – около 450 горожан", – уточнил он.

На юге Москвы документы подписали 392 человека, на западе – 283. Кроме того, только в сентябре началось переселение еще свыше 6,5 тысячи москвичей из 41 старого дома.

Получившие квартиру по договору передачи в собственность имеют право на докупку дополнительных "квадратов" в момент переезда, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, власти Москвы дают возможность купить их по скидке 10%.

Также горожане могут приобрести еще одну квартиру площадью не более 100 "квадратов" в течение двух лет с момента регистрации права собственности на равнозначное жилье.

Ранее сообщалось, что возведение двух жилых корпусов по программе реновации стартовало в столичном районе Кузьминки по адресу улица Шумилова, земельный участок 26. Новостройку планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Всего в корпусах будет 460 квартир, из которых 126 – однокомнатные, 239 – двухкомнатные, 95 – трехкомнатные. Шесть квартир адаптируют для маломобильных граждан.



Около 10 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года