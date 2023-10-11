Новый дом по программе реновации построили на улице Металлургов в Москве

Фото: пресс-служба Депстроя

Одноподъездный дом с подземным паркингом возвели по программе реновации в столичном районе Перово, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Главным украшением нового дома стал фасад. Его отделали панелями с облицовкой под кирпич", – сообщил руководитель Депстроя.

Новостройка, предназначенная для переселения, уже введена в эксплуатацию и получила адрес улица Металлургов, дом 30, корпус 1. В ней предусмотрены 174 квартиры: 22 однокомнатные, 130 двухкомнатные и 22 трехкомнатные. На первом этаже разместят общественные заведения: магазины, кафе, аптеки.



Во дворе дома построили спортплощадку и площадку для детей, а также предусмотрели места для отдыха жителей. Вокруг дома специалисты провели озеленение – высадили деревья, кусты, цветники и газоны, отмечают в ведомстве.

Ранее в этом же районе Москвы по программе реновации возвели еще один дом, рассчитанный на 172 квартиры. Двухсекционная новостройка находится на 2-й Владимирской улице, рассказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.