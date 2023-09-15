Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Перове

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Дом, рассчитанный на 172 квартиры, для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Перово. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новостройка находится по адресу улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1.

В здании две секции переменной этажности. Для отделки фасадов специалисты использовали керамический кирпич коричневого и темно-бежевого цветов. Входные группы оформили витражным остеклением. На подземном уровне располагается парковка на 58 мест.

В каждой квартире уложили напольное покрытие, установили современные радиаторы отопления, сантехнику, входную и межкомнатные двери, пластиковые окна, смонтировали розетки, люстры и выключатели. У каждой квартиры присутствует лоджия и корзина для кондиционеров.

Первые этажи предполагаются для размещения магазинов, кафе, аптек, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей. В вестибюле жилой части дома сделали комнаты для колясок, уборочного инвентаря и почтовых ящиков.

В новостройке также установили грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Кроме того, дом оснастили системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Во дворе здания сделали детскую площадку с резиновым покрытием, установили новые тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники стартовало строительство дома по программе реновации. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания.

До этого Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. По словам мэра, с начала года в Москве подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.

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