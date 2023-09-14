Новостройку реновации на 2-й Владимирской улице передадут под заселение до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом на 2-й Владимирской улице в столичном районе Перово планируется передать под заселение до конца 2023 года. В него заселятся более 350 человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Дом уже введен в эксплуатацию, квартиры готовятся к передаче под заселение. Ожидается, что жители начнут переезд уже в этом году", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Здание находится на 2-й Владимирской улице, доме 13, корпусе 1. Глава департамента подчеркнул, что во дворе дома находятся детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха. Первый этаж здания сделали нежилым, он предназначен для размещения объектов социальной и бытовой сферы.

По словам Левкина, дом находится в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Рядом с ним есть парк культуры и отдыха "Перовская слобода", Измайловский парк, несколько спортивных, здравоохранительных и общеобразовательных организаций, в том числе лицей Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Ближайшей станцией метро стало "Перово" Калининской линии.

На сегодняшний день в Перове возводится 10 домов, еще два здания проектируются.

Ранее стало известно, что строительство дома по программе реновации стартовало на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания. В доме будет три секции переменной этажности, на подземном уровне сделают парковку. Новостройку возведут в Г-образной форме. Фасады дома облицуют кирпичом светло-серого и коричневого оттенков.

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