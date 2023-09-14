Дом по программе реновации начали строить в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Строительство дома по программе реновации стартовало на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что ввод здания в эксплуатацию планируется в следующем году.

В доме будет три секции переменной этажности, на подземном уровне сделают парковку. Новостройку возведут в Г-образной форме. Фасады дома облицуют кирпичом светло-серого и коричневого оттенков, а также установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего в здании сделают 275 квартир. Первые этажи окажутся нежилыми, на них обустроят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

В вестибюле жилой части дома разместят лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того, в каждой секции установят современные лифты грузоподъемностью 1 000 килограммов и оборудуют их визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла планируется сделать в один уровень с поверхностью земли. Территорию вокруг дома приведут в порядок, построят две площадки для детских игр, площадку для спортивных занятий и три зоны для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. Новостройки должны были расселять не раньше 2025 года. В итоге Москва смогла ускорить строительство и москвичи переедут или уже получили комфортное жилье гораздо раньше.

До этого стало известно, что новый дом из четырех корпусов с подземным паркингом построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса находятся по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации