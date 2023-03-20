Собянин: под заселение по программе реновации уже передано 220 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С запуска программы реновации под заселение были переданы 220 новых домов во всех административных округах Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, переселение начали осуществлять уже более 109 тысяч жителей столицы.



"Больше всего домов передано в ЮВАО, ЮЗАО и СВАО", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что людям предоставляют комфортные квартиры с готовой отделкой.



До этого Собянин сообщал, что новоселами по программе реновации являются уже 36 тысяч семей Москвы. Столица оказывает им помощь с переездом. Он отмечал, что всего по программе реновации в новые квартиры заселятся около миллиона москвичей из 5 175 домов.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что в рамках первого этапа реализации программы реновации в Западном административном округе столицы в новые квартиры переедут более 25 тысяч человек. Так, в округе расселят 132 старых дома общей площадью 400 тысяч "квадратов". Сейчас 67 домов расселяют или уже расселили, добавил он.

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

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