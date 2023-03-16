Собянин: новоселами по программе реновации стали уже 36 тыс московских семей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новоселами по программе реновации являются уже 36 тысяч семей Москвы. Столица оказывает им помощь с переездом, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"За этой услугой обратились около 80% жителей новых домов. Заявку можно подать и онлайн – с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru", – отметил он.

По словам мэра, всего по программе реновации в новые квартиры заселятся около миллиона москвичей из 5 175 домов.

До этого руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что на юго-западе города новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч жителей. Он рассказал, что в ЮЗАО для заселения по программе реновации передали 30 новых домов в районах Академическом, Зюзино, Коньково и других.

Ранее Собянин рассказал о ходе программы реновации в Даниловском районе Москвы. Он подчеркнул, что два новых дома в районе уже заселяются: квартиры в новостройках получили 95 семей из трех старых домов, два из которых уже полностью расселены.

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