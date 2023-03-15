Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью ТИМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты в ходе проектирования и строительства порядка 200 объектов в Москве задействуют технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин на форуме "ОпТИМальное строительство. Как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования".

Он подчеркнул, что строительный комплекс Москвы представляет собой локомотив экономики. Он должен не только сохранить темп строительства, но и нарастить его. Глава департамента подчеркнул, что этому поспособствуют технологии информационного моделирования.

Левкин также отметил, что благодаря информационной модели объекта можно оптимизировать инвестиционно-строительный цикл. Это сделает его прозрачным и понятным.

"Важно сказать, что ТИМ "становится старше", и требования к моделям меняются исходя из потребности отраслевых участников и с учетом внешних для отрасли факторов. Органы исполнительной власти принимают тут непосредственное участие, наравне с застройщиками или даже более интенсивно заинтересованы использовать потенциал цифровых технологий", – поделился Левкин.

Он рассказал о пилотном проекте департамента, который заключается в строительстве четырехсекционного дома на 110 квартир. Объект возводят на улице Судостроительной для участников программы реновации. По словам главы департамента градостроительной политики, этот первый дом по реновации с использованием ТИМ-технологий сдадут в эксплуатацию уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что департамент градостроительной политики Москвы объявил о согласовании проекта планировки участка бывшей промзоны Коровино. По словам Левкина, мероприятия организуют в рамках программы комплексного развития.

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