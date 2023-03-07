Участок в районе Соколиная гора в Москве реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти приняли решение о комплексной реорганизации неэффективно используемого участка в районе Соколиная гора. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельный участок площадью около 24 гектаров располагается неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная". Сейчас на нем располагаются склады и другие технические постройки. Вместо них на территории планируют построить около 250 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.

"Также там может появиться более 160 тысяч квадратных метров объектов социального и делового назначения, куда смогут трудоустроиться порядка 4,2 тысячи человек", – сообщил Ефимов.

Помимо этого, на территории могут появиться школа, детский сад, культурно-досуговый центр и другие объекты инфраструктуры.

В реализацию проекта планируют инвестировать около 38 миллиардов рублей. Город ежегодно сможет получать доход почти в 1,4 миллиарда рублей.

До этого Сергей Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ в городе откроются 20 новых школ и детских садов. Объекты социнфраструктуры возведут в Бабушкинском, Отрадном, Ярославском и других районах.

Сейчас в столице реализуют 25 проектов КРТ. Суммарно в их развитие инвестируют 705 миллиардов рублей.



Собянин: Более 20 новых школ и детсадов откроются в Москве благодаря проектам КРТ

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