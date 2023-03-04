Собянин: более 20 новых школ и детсадов откроются в Москве благодаря проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 новых школ и детских садов откроются в столице благодаря проектам комплексного развития территорий, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в рамках программы КРТ в порядок приводят бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. Там строят жилье и социальные объекты, а также создают рабочие места.

Так, в районах Отрадное, Бабушкинский и Ярославский построят три школы для 1,37 тысячи учащихся и три детских сада для 650 воспитанников.

В Войковском и Головинском районах откроют три школы для 2,5 тысячи учащихся и четыре детсада для 950 воспитанников. В Кунцеве, Зюзине, Щукине, Москоречье-Сабурове, а также в районах Соколиная Гора и Рязанский появятся три школы почти для 1,5 тысячи учащихся и пять детских садов для 1,2 тысячи воспитанников.

Всего в столице сейчас реализуются 25 проектов КРТ. Их общая площадь больше 366 гектаров, а суммарные инвестиции в реализацию составляют около 705 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино реорганизуют три неэффективно используемых участка площадью 7,31 гектара. На них возведут жилые дома и административные здания.



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